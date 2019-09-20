وداعاً للهاتف.. فيسبوك يعطيك البديل

2019/09/20 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعمل فيسبوك على تطوير نظاراتها الذكية للواقع المعزز في مختبرات (Facebook Reality Labs) على مدار العامين الماضيين، تهدف على ما يبدو إلى استبدال الهواتف الذكية،

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