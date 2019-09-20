اصابة مزارعين اثنين بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة

2019/09/20 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصيب مزارعان في انفجار عبوة ناسفة قرب قرية زراعية شمال شرق بعقوبة ، مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني :” ان عبوة ناسفة انفجرت على جانب طريق زراعي باطراف قرية المشايخ ضمن ريف جلولاء شمال شرق بعقوبة ، ما اسفر عن جرح مزارعين اثنين ” .واضاف :” ان قوة عسكرية وصلت الى المنطقة […]

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