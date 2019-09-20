عبد المهدي يدعو الشركات الصينية والعالمية الكبرى للإستثمار في العراق بكل شيء

2019/09/20 | 11:32

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بغداد :سومر نيوز

دعا رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، الشركات الصينية والعالمية الكبرى للإستثمار في العراق.

وقال عبد الم...

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