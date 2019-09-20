2019/09/20 | 11:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العثور على سلاح ومتفجرات لداعش جنوب القائم) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
عثرت قوة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية، اليوم الجمعة، على سلاح وعتاد ومتفجرات لداعش بعملية أمنية جنو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العثور على سلاح ومتفجرات لداعش جنوب القائم) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العثور على سلاح ومتفجرات لداعش جنوب القائم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).