العثور على سلاح ومتفجرات لداعش جنوب القائم

2019/09/20 | 11:32

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بغداد :سومر نيوز

عثرت قوة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية، اليوم الجمعة، على سلاح وعتاد ومتفجرات لداعش بعملية أمنية جنو...

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