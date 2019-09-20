الخارجية النيابية: استهداف العراق لن يجعل منه شريكا في صراعات المنطقة

2019/09/20 | 11:32

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بغداد :سومر نيوز

اكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الجمعة، ان استهداف سيادة العراق امر مرفوض، حيث ان هذا الاستهداف ...

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