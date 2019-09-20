2019/09/20 | 11:38

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الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية شرق بحيرة حمرين

أعلن الحشد الشعبي انطلاق عملية أمنية شرق بحيرة حمرين في محافظة

ديالى.

آمر اللواء الرابع والعشرين في الحشد الشعبي احمد التميمي أوضح أن

قوات من اللواءين الرابع والعشرين ومئة وعشرة في الحشد الشعبي

وبإشراف عمليات ديالى شرعت بعملية أمنية نوعية شرق بحيرة حمرين

لتفتيش الجزرات النهرية في منطقة الطبج بأطراف ناحية جلولاء ، وأضاف

ان العملية تأتي لتأمين المنطقة وتطهيرها من بقايا فلول داعش

الإرهابي والخلايا النائمة .

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