2019/09/20 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس دعا رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم الجمعة الشركات العالمية للاسهام في اعادة البنى التحتية للعراق خلال حضوره مؤتمر التصنيع العالمي في مدينة خيفي الصينية.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “عبدالمهدي حضر (مؤتمر التصنيع العالمي ٢٠١٩ ) الذي بدأ أعماله اليوم في مدينة خيفي الصينية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد المهدي يدعو من الصين الشركات العالمية للاسهام في اعادة البنى التحتية للعراق وكالة خطوة برس.

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