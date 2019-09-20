بومبيو يفضّل “حلاً سلميّاً” للأزمة مع ايران بعد الهجمات على السعودية

2019/09/20 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو ان واشنطن ترغب في “حلّ سلمي” للازمة المتصاعدة مع ايران على خلفيّة الهجمات على شركة ارامكو السعودية .وكان بومبيو اتهم ايران بالوقوف خلف الهجوم على عملاق النفط السعودي السبت الماضي، معتبراً ان طهران اقدمت على “عمل حربي” ضدّ المملكة الحليفة لواشنطن.وقال بومبيو في تصريحات للصحافيين في أعقاب […]

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