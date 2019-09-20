وزير يروم تقديم إستقالته قبل استجوابه في البرلمان.. تعرف على التفاصيل

2019/09/20 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قال النائب يوسف الكلابي، اليوم الجمعة، إن أحد الوزراء يروم تقديم استقالته قبل استجوابه في البرلمان.وذكر الكلابي في تغريدة اطلع عليها “يس عراق” إن “احد الوزراء الذين تم إكمال ملف استجوابهم يحاول ان يقلد تجربة وزير الصحة بإن يستقيل كي يعزز نفسه”.

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