العثور على كوكايين داخل سفينة تنقل صواريخ فضائية

2019/09/20 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

عثر على حوالى 8 كيلوغرامات من الكوكايين في جزيرة غويانا الفرنسية في أميركا الجنوبية داخل سفينة شحن تنقل قطعا لصواريخ في مرفأ بارياكابو، بحسب ما كشفت النيابة العامة في كايين.

وتعود هذه الحادثة إلى الخامس من آب الماضي عندما كانت سفينة شحن تنقل عادة الطابق، الذي يشغّل بحرارة منخفضة في صواريخ "أريان" وقطعا من صواريخ "سويوز" و"فيغا"، تستعدّ لمغادرة كورو ومرفأ بارياكابو باتجاه فرنسا القارية.

وفي حين كانت السفينة تجري مناورة، سقط صندوق معلّق في الهيكل من الخلف في الماء.

وقال المدعي العام في كايين سامويل فينييلز "عثر على ما يناهز 8 كيلوغرامات من الكوكايين في الداخل"، مؤكدا معلومات تمّ تداولها عبر "فيسبوك".

وكلّفت السلطات الإقليمية في جزيرة مارتينيك الفرنسية بالتحقيق "نظرا لمواردها الأكثر وفرة"، بحسب ما أوضح المدعي العام.

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