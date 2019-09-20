2019/09/20 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار / خطوة برس أعلنت شرطة ذي قار اليوم الجمعة القبض على 31 متهما مطلوبا بقضايا جنائية مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكر بيان لشرطة ذي قار تلقت “خطوة برس” نسخة منه انه “من خلال تنفيذ الفعاليات و الممارسات الأمنية اليومية تمكنت أقسام وتوابع مديرية شرطة محافظة ذي قار والمنشات خلال الـ(24) ساعة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة ذي قار تقبض على 31 مطلوبا بقضايا مختلفة وكالة خطوة برس.

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