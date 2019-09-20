كلمة رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر خيفي الصينية (مع صور)

2019/09/20 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس ألقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة كلمة في المؤتمر الصناعي العالمي في مدينة خيفي الصينية دعا فيها لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، موجها الدعوة الى الشركات للاستثمار في البلاد، والحفاظ على ديمومة التواصل بين بلدان الشرق “الأدنى والأقصى”.في ما يلي نص الكلمة كاملا: بسم الله الرحمن الرحيم

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