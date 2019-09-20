توقعات حالة الطقس اليوم الجمعة.. هل من تغيير؟

2019/09/20 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير توقعات حالة الطقس، إلى استمرار تأثير النظام الجوي الصيفي المعتاد، ولا تغيير في اجواء البلاد ماعدا ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم الجمعة.

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