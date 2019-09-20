ارتفاع غير مسبوق بعدد طلبات لجوء جديدة إلى هذه الجزيرة

2019/09/20 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الداخلية القبرصية أن جزيرة قبرص تعتبر الأكثر استقبالا للاجئين مقارنة بنسبة عدد السكان، وكشفت في الوقت نفسه ان السوريين هم الأكثر في طلبات اللجوء

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