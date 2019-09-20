جرحى بانفجارين قرب خانقين

2019/09/20 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصيب اربعة مزارعين بانفجارين بقرية تابعة لقضاء خانقين.وقال مصدر امني ان انفجارين في عبوتين ناسفتين استهدفا جرارين زراعيين في احدى قرى ناحية جلولاء.واضاف ان التفجيرين تسببا باصابة 4 مزراعين بعضهم بجروح خطرة.

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