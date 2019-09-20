استقرار سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد

2019/09/20 | 12:04

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الجمعة، استقراراً بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.

وبلغ سعر السوق في ببغداد 1203.5 دنانير للدولار الواحد، أي 120 ألفاً و350 ديناراً للمائة دولار.

وكانت أسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة، كالآتي:

اليورو السعر العالمي: 100 يورو = 110.60 دولار

الباوند السعر العالمي: 100 باون = 125.70 دولار

الليرة التركية السعر العالمي: 100 دولار = 571.27 ليرة تركية

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1505.50 دولار

سعر برميل نفط خــــــام برنــت = 64.80 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكــي = 58.70 دولار.

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