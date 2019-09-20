فيسبوك ينشأ صفحة بعنوان احب الدولة الاسلامية ويدعم داعش والقاعدة بعشرات الحسابات

2019/09/20 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة أسوشيتد برس الاميركية بأن موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي منح تنظيمي داعش والقاعدة آلية فعالة لنشر دعايتهما وتجنيد أتباع جدد، من خلال إنشاء عشرات الصفحات المروجة لهما.وأكدت الوكالة في تقرير لها، أن فيسبوك أنشأ بشكل اوتوماتيكي نحو 200 صفحة تروج بشكل مباشر لتنظيم "داعش" وعشرات أخرى تمثل تنظيم (القاعدة) وغيرهما من الجماعات المتطرفة، حسب نص دعوى يعتزم (مركز المخبرين الوطني) غير الحكومي (NWC) تقديمها إلى هيئة الأوراق المالية وعمليات البورصة بالولايات المتحدة.

ويأتي ذلك ضمن إطار جهود (فيسبوك) لإنشاء صفحات بشكل أوتوماتيكي لمشاريع تجارية ومؤسسات تعليمية وغيرها من المنظمات، استنادا إلى معلومات العمالة ومعلومات شخصية أخرى من صفحات مستخدمي الموقع.

وتحمل إحدى الصفحات المذكورة، على سبيل المثال، عنوان (أحب الدولة الإسلامية)، وعلى رأسها علم (تنظيم الدولة) ضمن إطار علامة (فيسبوك)، وتم تسجيلها كصفحة مختصة بـ(إيديولوجية سياسية).

وأكدت الوكالة أن لجنة التجارة والعلوم والنقل في مجلس الشيوخ الأميركي ستستجوب ممثلين عن مختلف شركات التواصل الاجتماعي، بمن فيهم مسؤولة محاربة التواصل بين المتطرفين في (فيسبوك) مونيكا بيكيرت.

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