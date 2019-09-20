العتبة الحسينية تكشف عن نتائج التحقيق بحادثة التدافع

2019/09/20 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت ادارة العتبة الحسينية المقدسة عن النتائج الاولية لحادثة التدافع في باب الرجاء يوم عاشوراء الماضي بحسب المشاهدات التي صورتها كاميرات المراقب.وقال المتحدث الرسمي باسم العتبة الحسينية المقدسة افضل الشامي، ان "النتائج الاولية لحادثة التدافع في باب الرجاء يوم عاشوراء اثبت لنا ومن خلال كاميرات المراقبة عن وقوع حادثتين بينهما 13 دقيقة وفي نفس المكان".

مبينا ان "الحادثة الاولى وقعت بالساعة 12.56 دقيقة ظهرا حيث سقط احد الاشخاص من جهة اليسار للباب وسقط خلفه عدد من الزائرين وتم تدارك الامر خلال دقائق، الا ان الحادثة الثانية وقعت في نفس الباب في الساعة الواحدة وتسع دقائق ظهرا من خلال سقوط احد المشاركين ولكن هذه المرة من الجهة اليمنى وقد سقط خلفه عدد من المشاركين بالركضة".

واضاف الشامي ان "الحادثتين حدثتا بسبب التدافع في باب الرجاء بعد ان استمر العزاء لمدة 45 دقيقة بشكل طبيعي وبانسيابية"، موضحا ان "بداية العزاء المليوني انطلق بالساعة 12.10 دقائق تقريبا".

لافتا الى ان "العتبة الحسينية وجهت دعواتها الى كل من قيادة العمليات والدفاع المدني والمحكمة لاشراكهم بالتحقيق والوقوف على الاسباب الرئيسة للحادث".

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