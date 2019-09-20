الحشد والجيش يعثران على سلاح وعتاد ومتفجرات لداعش بعملية أمنية جنوب القائم

2019/09/20 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الجمعة، على سلاح وعتاد ومتفجرات لداعش بعملية أمنية جنوب قضاء القائم غربي العراق.وقال موفدنا إن، قوة مشتركة من حشد محافظة الانبار متمثل بـ(فوج حشد الغربية الأول، وفوج أعالي الفرات الأول)، والجيش وجهاز المخابرات لغرض البحث والتفتيش في جنوب قضاء القائم 100كم في الصحراء تم العثور على مضافات ...

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