استمرار عمليات الحشد الشعبي والجيش باليوم الخامس لإرادة النصر الخامسة في الأنبار

2019/09/20 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لليوم الخامس على التوالي تستمر عمليات الحشد الشعبي والجيش، الجمعة، بإرادة النصر الخامسة في الانبار وقال موفدنا إن، قوات الحشد الشعبي والجيش واصلت، صباح اليوم، عمليات إرادة النصر الخامسة بيومها الخامس في الانبار لتطهير بعض المناطق من فلول داعش الإرهابي ومخلفاته من السلاح والعتاد والمضافات التي تركها.وفي ذات السياق قال قائد عمليات الانبار للحشد ...

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