استمرار عمليات الحشد الشعبي والجيش باليوم الخامس لارادة النصر الخامسة في الانبار

2019/09/20 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمرت عمليات الحشد الشعبي والجيش، اليوم الجمعة لليوم الخامس على التوالي ، ضمن عملية ارادة النصر الخامسة في الانبار .وذكر بيان لاعلام الحشد :” ان قوات الحشد الشعبي والجيش واصلت، صباح اليوم، عمليات إرادة النصر الخامسة بيومها الخامس في الانبار لتطهير بعض المناطق من فلول داعش الإرهابي ومخلفاته من السلاح والعتاد والمضافات التي تركها”.[…]

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