سرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية بعملية سطو مسلح على منزل في البصرة

2019/09/20 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية بعملية سطو مسلح على منزل في منطقة المطيحة بالبصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجموعة مسلحة اقتحمت منزلا ضمن منطقة المطيحة في محافظة البصرة وقاموا بسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية تقدر ب ٧مليون دينار عراقي ولاذو بالفرار".

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