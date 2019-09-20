القوات المشتركة تعثر على عتاد ومتفجرات لداعش جنوب القائم

2019/09/20 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت القوات الامنية والحشد الشعبي، الجمعة، على سلاح وعتاد ومتفجرات لتنظيم داعش الإرهابي، بعملية أمنية جنوب قضاء القائم.

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