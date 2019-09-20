تدمير عجلة تابعة للإرهابيين واعتقال 5 مشتبه بهم بالانبار

2019/09/20 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية اعلام الحشد الشعبي، الجمعة، تدمير عجلة تابعة للإرهابيين واعتقال 5 من المشتبه بهم ضمن عمليات إرادة النصر الخامسة في محافظة الأنبار.

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