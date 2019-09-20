2019/09/20 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، قتل 5 عناصر من حزب العمال الكردستاني (PKK)، في غارات جوية على منطقة "حفتنين" شمالي العراق، في إطار عملية المخلب-3.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع التركية تعلن قتل 5 من PKK شمالي العراق ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع التركية تعلن قتل 5 من PKK شمالي العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).