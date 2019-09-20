ظريف يشكك في خطط أمريكا لإقامة تحالف من أجل “حل سلمي” في الشرق الأوسط

2019/09/20 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس شكك وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف اليوم الجمعة في خطط الولايات المتحدة الرامية لبناء تحالف من أجل التوصل إلى ”حل سلمي“ في الشرق الأوسط وعرض قائمة بالمبادرات الدبلوماسية المتكررة التي طرحتها بلاده.وتساءل ظريف في بيان على تويتر قائلا ”تحالف من أجل حل سلمي؟“ وسرد ثماني مبادرات دبلوماسية من جانب

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