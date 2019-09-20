التشوه الصارخ في سوق العمل – العراق أنموذجاً

2019/09/20 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد عبد الحسين الجبوري مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية بشكل عام، يُعد سوق العمل من الأسواق المهمة في الاقتصاد، إلى جانب سوق المنتجات وسوق النقود، كونه يقوم على عنصر العمل الذي يُعد أساس الوجود لسوق المنتجات والنقود.يتكون سوق العمل من ركنين أساسيين هما عرض العمل والطلب عليه، ومتى ما تساوى هذين الركنين يكون …

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