امير قبيلة بني اسد:الحدادين والبو حداد اسم لعشيرة واحدة في عموم العراق (وثيقة)

2019/09/20 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال امير قبيلة بني اسد الشيخ سالم ثعبان الخيون ان عشيرة الحدادين والبو حداد هو اسم لعشيرة واحدة في عموم العراقوانتقد الخيون الخلاف الحاصل بين البو حداد بالوسط والحدادين بالجنوب حول اصل التسمية والتسقيط الحاصل بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي

واوضح الخيون في حديث لوكالة نون الخبرية ان عشائر الحدادين في جنوب العراق والبو حداد في محافظات الوسط كلهم يعودون لجد واحد وقبيلة واحدة مبينا ان العراق اليوم في امس الحاجة الى تراصف الصفوف والتماسك وخاصة في ظل الهجمة الشرسة على البلاد

واضاف ان الاختلاف بين الطرفين يعود الى التسمية فقط وان جميع العشائر العراقية محترمة وكريمة وان جميعهم من نسل واحد.

ورفض امير قبيلة بني اسد اي تجاوز يحصل بين العشيرة الواحدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والطعن بالانساب وخاصة المشجرات المؤيدة من قبل والده الراحل الامير ثعبان الخيون

ودعا الخيون العقلاء في العشائر العراقية ان يوحدوا صفوفهم وان يكونوا متماسكين في سبيل بلدهم وان يرجعوا الى زعامة القبيلة في حال حدوث اي خلاف وعدم التفرد باي قرار.

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