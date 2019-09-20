هيئة النزاهة تنفي إصدارها كتاباً بشأن

2019/09/20 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت هيئة النزاهة، الجمعة، اصارها كتاباً يتعلق بوزير النقل الأسبق باقر جبر الزبيدي، مؤكدة عدم صحة الكتاب المروَّج له.وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه، إن "الهيئة تنفي إصدارها كتاباً معنوناً إلى مكتب رئيس الوزراء يتعلق بوزير النقل الأسبق"، مؤكدة "عدم صحة ما روَّجته بعض مواقع التواصل الاجتماعي التي ادَّعت كذباً صدور هذا الكتاب عن الهيئة".ونبهّت الهيئة، بحسب بيانها "إلى أن ما روجت إليه بعض منصات التواصل الاجتماعي هو محض افتراءاتٍ وكذب يراد من ورائها إقحام الهيئة في خضم المهاترات والسجالات السياسيَّة التي حرصت دائماً بالنأي بنفسها عنها"، مقدمة "شكرها لوسائل الإعلام الوطنيَّة التي تعاملت مع المنشور بمهنيةٍ عاليةٍ، ولم تتداوله، واعتمادها المصادر الرسميَّة للأخبار".

وكانت عددٌ من وسائل التواصل الاجتماعي قد نشرت صورة لكتاب مزور ادعت فيه مخاطبة الهيئة لرئاسة الوزراء حول قضيَّةٍ تتعلق بوزير النقل الأسبق باقر جبر صولاغ الزبيدي.

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