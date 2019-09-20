تربية ذي قار تكرم الطلبة المتفوقين

2019/09/20 | 12:52

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(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اقامت مديرية تربية ذي قار على قاعة المركز الثقافي في الناصرية، امس الخميس ، مهرجانها الثاني عشر لتكريم الطلبة الاوائل في جميع المراحل الدراسية .

وقال مدير عام التربية رياض كريم العمري ان ” التكريم شمل (50) طالبا من مختلف المراحل الدراسة ممن حققوا نسب نجاح عالية للعام الدراسي 2018_2019 “.

واشار الى ان ” اكثر من (35) طالبا حقق نسب تفوق متقدمة من بين المحافظات، وان تربية ذي قار سجلت المرتبة الخامسة للدراسة الابتدائية، والثالثة في الدراسة المتوسطة على مستوى العراق “.

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