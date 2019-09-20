وفد القوة الجوية يتوجه للبصرة .والسبت يغادر الى الكويت تحضيراً لمباراة السالمية

2019/09/20 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات يغادر وفد فريق القوة الجوية بكرة القدم صباح يوم الجمعة متوجهاً الى البصرة وبعدها بيوم واحد يتوجه الى الكويت استعدادا لمواجهة السالمية الكويتي في بطولة كأس محمد السادس للاندية الابطال.وقال مشرف الفريق مهدي جاسم ان القوة الجوية سيتوجه الى البصرة صباح يوم الجمعة بطائرة خاصة وسيخوض وحدة تدريبية مسائية خفيفة على ان يسافر

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