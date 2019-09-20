2019/09/20 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وأوضح غوتيريس في مقابلة، نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة: "إننا قلقون للغاية، وأرسلت بالأمس خبيرين بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن 2231 لفحص الحطام (الآثار في بقيق وخريص)، والتمكن من تحليل ما هي ومن صنعها، وفي الوقت ذاته أنا أعتبر هذا تصعيداً خطيراً للغاية أدينه بالكامل، ويحتاج إلى أعصاب حديدية من المجتمع الدولي للحيلولة دون حصول ما يمكن أن يكون صراعاً ضخماً في الخليج تترتب عليه نتائج دراماتية على مستوى العالم".

ورداً على سؤال إن كانت السعودية وإيران على شفا حرب؟ قال غوتيريس: "آمل لا، وأعتقد أن من المهم كما قلت تجنب صراع ضخم في الخليج ستترتب عليه نتائج كارثية على المنطقة وأيضاً على العالم".انتهى .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الأمين العام للأمم المتحدة يدعو المجتمع الدولي لحيلولة دون وقوع حرب في الخليج) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الأمين العام للأمم المتحدة يدعو المجتمع الدولي لحيلولة دون وقوع حرب في الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).