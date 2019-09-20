صحيفة روسية : البنتاغون وضع خطة لتدمير أنظمة الدفاع الجوي في كالينينغراد

2019/09/20 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقال قائد القوات الجوية الأميركية في أوروبا وافريقيا، جيفري لي هاريغان، "إذا احتجنا لتدمير نظام الدفاع الجوي في كالينينغراد، فلدينا خطة لكيفية القيام بذلك.



نحن نتدرب، ودائماً نفكر بتفاصيل هذه الخطط وعند الضرورة يمكننا تنفيذها".

وأوضح أنه في حال تطلب العدوان الروسي من كالينينغراد، التي تتمتع بموقع استراتيجي، رداً من الولايات المتحدة، سيكون هذا الرد شاملاً وفعالاً وسيأتي في الوقت المناسب، نقلا عن سبوتنيك.

ورغم أن قائد القوات الجوية الأميركية في أوروبا وافريقيا لم يكشف تفاصيل الخطة، لكنه أشار إلى أن العملية الشاملة تشمل الهجمات من الجو، الأرض، البحر، الفضاء، هجمات سيبرانية ومواجهة الكترونية.

بالمقابل، أكد مدير مركز تحليل تجارة السلاح العالمية، ايغور كوروتشينكو، أن مقاطعة كالينينغراد محمية بشكل جيد بأنظمة الدفاع الجوي الفضائي، وأن تصريحات الجنرال الأميركي حول خطة خرق نظام الدفاع الجوي غبية ومتباهية.وقال: "في هذه الحالة أعتبر أنه فقدان المهنية.

أنصح الجنرال الأميركي بدراسة الجوانب الفنية والنظرية، وتحليل ماذا سيحدث به ومرؤوسيه وبلده إذا تجرأوا على شن عدوان ضد روسيا".

انتهى .ا.ع

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