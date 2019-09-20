العراق و السعودية يبحثان سبل تطوير العلاقات بين البلدين

2019/09/20 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث العراق والمملكة العربية السعودية سبل تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين .وذكر بيان لوزارة الخارجية , ان رئيس الدائرة العربية السفير علي عباس بندر التقى في مقر الوزارة القائم بالاعمال لسفارة المملكة العربية السعودية بندر تركي الحميدي ، وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة “.وعبر القائم […]

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