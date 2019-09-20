الدهلكي: مدير التقاعد تلاعب بقرارات البرلمان الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة للجيش السابق

2019/09/20 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اتهم النائب عن تحالف القوى رعد الدهلكي، اليوم الجمعة، مدير دائرة التقاعد العامة احمد الساعدي، بالتلاعب بقرارات مجلس النواب بشان صرف مكافأة نهاية الخدمة لضباط ومنتسبي الجيش السابق.

وقال الدهلكي في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "بعض الجهات التنفيذية تقف عائقا امام تطبيق بعض القوانين وفي مقدمتها قانون صرف مكافئة نهاية الخدمة لضباط ومنتسبي الجيش السابق الذي تم اقراره بعد عدة أشهر من المناقشات المستفيضة ليتم تطبيقه بأسرع وقت من قبل الاجهزة التنفيذية".

واضاف ان "مدير عام دائرة التقاعد العامة الجهة التنفيذية يقف عائقاً امام صرف ما تبقى من الاموال بحجج واهية وهو بهذا الامر يتحدى قرار مجلس النواب لتنفيذ هذا القانون".

واشار الى ان "من يقف بالضد من تطبيق قرارات مجلس النواب ويعمل على تعطيل القوانين النافذة يكون مصيره خارج دوائر الدولة ويمثل امام مجلس النواب لمحاسبته على التلكؤ والتماهل في ادارة عمل الدولة وعرقلة تنفيذ القوانين النافذة".

وتابع انه "بعد أشهر من اقرار قانون صرف مكافئات نهاية الخدمة لضباط ومنتسبي الجيش السابق نتفاجأ بان مدير عام التقاعد العامة لغاية الان لم يطلب التخصيصات اللازمة من وزارة المالية لصرف ما تبقى من الاموال من هذه السنة (في ما يخص مبلغ الخطورة) رغم اقرارها في الموازنة العامة مستندا على حجج واهية واستفسارات لا معنى لها".

واوضح ان "التلكؤ الحاصل في عدم صرف الاموال لا يفسر الا ان هناك اجندات واهداف سياسية واضحة بتعطيل منح هذه الحقوق في حين ان دائرة التقاعد جهة تنفيذية تعمل من اجل المواطن ومنح الحقوق الكاملة له لذا انها ليست عرضة للتلاعب والمماطلة ناهيك ان تلك الفئة خدمة الوطن وضحت من اجله".

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