الكويت ترفع مستوى التأهب الأمني في موانئها

2019/09/20 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

رفعت الحكومة الكويتية، اليوم الجمعة، مستوى الأمني لمرافق الموانئ من 1 إلى المستوى 2.

وأفاد وسائل اعلام محلية، ان القرار أصدر من قبل وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير التجارة والصناعة الكويتي، خالد الروضان، اليوم الجمعة.

وقالت مؤسسة الموانئ الكويتية في بيان، إن القرار الوزاري الذي حمل رقم "448" ينص على رفع المستوى الأمني لمرافق الموانئ للبلاد جميعها سواء التجارية أو النفطية، نقلا عن وكالة " كونا" الكويتية.

وأضافت المؤسسة أن القرار "يشدد على اتخاذ كل جهة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية السفن والموانئ".

وأوضحت أن هذا القرار يأتي حفاظا على أمن البلاد وسلامة أراضيها وموانئها في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة.

وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، قد أعلنت مساء الأربعاء، رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحدات الجيش.

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