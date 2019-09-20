2019/09/20 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة نيابية تستضيف اربعة مدراء عامين بوزارة الاعمار ابتداءً من الغد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/20 | 13:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة نيابية تستضيف اربعة مدراء عامين بوزارة الاعمار ابتداءً من الغد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة نيابية تستضيف اربعة مدراء عامين بوزارة الاعمار ابتداءً من الغد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).