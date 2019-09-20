هاشتاغ ارحل ياسيسي يعود للصدارة.. استمرار الدعوات للتظاهر في مصر

2019/09/20 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت وسائل التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر في مصر اليوم للمطالبة باسقاط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

واتت الدعوة تلبية للمعارض محمد علي، الذي برز في الفترة

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