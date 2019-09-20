هل تستخدم شركة آبل التراب في أجهزة آيفون؟

2019/09/20 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة آبل، ان أجهزة آيفون الجديدة ستستخدم عناصر أرضية نادرة معاد تدويرها في مكون رئيسي.

وأضافت آبل أنها ستستخدم تراباً نادراً معاد تدويره في Taptic

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