الكويت ترفع درجة التأهب الأمني في الموانئ

2019/09/20 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير التجارة والصناعة الكويتي، خالد الروضان، الجمعة، قرارا برفع المستوى الأمني لمرافق الموانئ من 1 إلى المستوى 2.

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