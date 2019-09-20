نائب: 40 الف دونم زراعي تم تجريفها وتحويلها لدور سكنية وعقارات في كربلاء

2019/09/20 | 13:08

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بغداد :سومر نيوز

كشف عضو البرلمان عن محافظة كربلاء رياض المسعودي ،الجمعة، عن تجريف قرابة 40 الف دونم زراعي وتحويلها ا...

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