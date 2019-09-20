2019/09/20 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان أحمد أمين: عرب اليوم هم عرب ما قبل الإسلام طلعت رضوان كتب كثيرون ممن تناولوا الكتابة عن التاريخ العربى/ الإسلامى أنّ الإسلام لم يُغيّرمن طبائع العرب الأساسية، مثل الحروب بين القبائل، والتعصب العنصرى، والثأر، واحتقارالمرأة وتعدد الزوجات إلخ..ولكن أهم سمة اختصّ بها العرب (قبل وبعد الإسلام) هى اعتزازهم بالسيف مقابل احتقارهم للقلم أى أنهم مع الحروب والقتل والدمار، وليسوا مع السلام والإخا......

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