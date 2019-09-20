سربست مصطفى رشيد اميدي - الكتلة البشرية

2019/09/20 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سربست_مصطفى_رشيد_اميدي الكتلة البشريةاثارت دعوة النائب في برلمان كوردستان السيد (هيفيدار أحمد) للعوائل الكردستانية بزيادة الانجاب، تعليقات معارضة واستهجان من قبل شرائح عديدة برزت في وسائل التواصل الاجتماعي.ويذكرنا السيد النائب بلقاءاته عندما كان إعلاميا نشطا، وأيضا نتذكر انهمار دموعه مع دموع عدد من افراد البيشمركة يوم انسحابهم من جنوب وأطراف مدينة كركوك أمام تقدم قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي عشية احداث 16 أكتوب......

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