2019/09/20 | 13:11

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إرادة النصر تستمر بعملياتها العسكرية في يومها الخامس

واصلت قوات الحشد الشعبي والجيش عمليات إرادة النصر الخامسة بيومها

الخامس في الانبار لتطهير بعض المناطق من فلول داعش الإرهابي

ومخلفاته من السلاح والعتاد والمضافات التي تركها.

قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح أوضح أن القوات

المشاركة في العملية تمكنت من التوغل مسافة خمسة وسبعين كم بإتجاه

الحدود السعودية - الاردنية ، مبيناً أنه تم خلال هذه المسافة تطهير

عشرات القرى والأودية فضلاً عن تدقيق ساكني القرى امنياً وإلقاء

القبض على عدد من المطلوبين للقضاء.

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