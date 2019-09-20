2019/09/20 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mKPRGMRH4cA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موت غير متوقع يحصد المرضى بسبب الأخطاء الطبية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موت غير متوقع يحصد المرضى بسبب الأخطاء الطبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).