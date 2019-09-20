2019/09/20 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص رويترز: العراق يتجه إلى شركات صينية لتحل محل إكسون موبيل وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رويترز: العراق يتجه إلى شركات صينية لتحل محل إكسون موبيل) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رويترز: العراق يتجه إلى شركات صينية لتحل محل إكسون موبيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).