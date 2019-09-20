مقارنة عسكرية بين إيران والسعودية

2019/09/20 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تعرضت السعودية، في وقت مبكر من السبت الماضي، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.عرضت وزارة الدفاع السعودية فيديو وصورا لأسلحة قالت إنها استخدمت في الهجمات على معملي شركة "أرامكو" في بقيق وهجرة خريص، السبت الماضي.وأكدت الدفاع السعودية على لسان المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، أن الهجوم تم بصواريخ دقيقة وطائرات مسيرة قدمت من إيران.تظهر بيانات موقع "GFP" نقاط القوة والضعف لدى إيران والسعودية ضد بعضهما البعض من الناحية العسكرية حال النزاع المحتمل بينهما.ومن أهم الأوراق الرابحة لدى إيران في الإشتباك المحتمل تكمن بطبيعة الحال بامتلاكها عددا هائلا من الجنود بالإضافة لعدد كبير من المدرعات وحوالي 34 غواصة، التي تعتبر عامل حسم كبير.بينما يُلاحظ امتلاك السعودية لعدد أكبر من الطائرات الحربية

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