2019/09/20 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wnrL6F73CkM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مملحة #المثنى .. فساد متفشي على حساب المواطن) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مملحة #المثنى .. فساد متفشي على حساب المواطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).