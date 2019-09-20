بلدية كربلاء تزيل أكثر من ٣٠٠ دار عشوائي خلال شهر ايلول

2019/09/20 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية بلدية محافظة كربلاء إن المديرية مستمرة بتطبيق قرار 305 الصادر من مكتب رئيس الوزراء والخاص بإزالة جميع التجاوزات على عقارات الدولة وبأماكن متفرقة من المحافظة كالمنطقة الواقعة خلف مرآب كربلاء الموحد، وشارع ميثم التمار، ومنطقة البهادلية، والتجاوزات المحيطة بملعب كربلاء الدولي.قال مدير بلدية كربلاء في بيان صحفي ”تنفيذاً للقرار 305 الصادر من مكتب رئيس الوزراء، وكذلك قرارات مجلس الوزراء المرقمة ١٥٤ لسنة ٢٠٠١، ٤٤٠ لسنة ٢٠٠٨ و ٢٤٤ لسنة ٢٠١٧ وإستناداً لتلك الأوامر والقرارات، شرعت مديرية بلدية كربلاء المقدسة إلى حملات عمل مستمرة لإزالة التجاوزات من الأراضي التابعة إليها بالتنسيق مع لجنة الخدمات البلدية في مجلس المحافظة وشرطة التجاوزات في قائمقامية قضاء المركز إضافة إلى مساندة أفواج الطوارئ في المحافظة“.

وأشار إلى أن “الحملات ستكون مستمرة لإزالة جميع التجاوزات والعشوائيات التي شوهت منظر المدينة المقدسة كربلاء، كذلك تأثيرها على سكنة الأحياء النظامية في المحافظة من خلال مشاركتهم بالخدمات المقدمة لهم كالماء والكهرباء والمجاري وغيرها بما ينعكس سلباً على مستوى الخدمة المقدمة من تلك الدوائر لساكني تلك الأحياء النظامية، إضافة إلى ما تطرحهُ تلك الأحياء العشوائية من نفايات ومواد سكراب والبعض منها أصبح حضائر لإيواء الحيوانات، فضلاً عن وجود البعض منهم والمطلوب بتهم قضائية“.

من جانبه بَيَّنَ مدير إعلام بلدية كربلاء المقدسة ماجد ناجي ”إن المديرية قامت خلال شهر أيلول للعام ٢٠١٩ بإزالة أكثر من ٣٠٠ دار عشوائي خلال الشهر، وبأماكن متفرقة من كربلاء كالمنطقة الواقعة خلف مرآب كربلاء الموحد، وشارع ميثم التمار، ومنطقة البهادلية، والتجاوزات المحيطة بملعب كربلاء الدولي “.

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