وزير الشباب يصل إلى محافظة ذي قار

2019/09/20 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ ذي قارأفاد مراسل “كلكامش برس” اليوم الجمعة، بوصول وزير الشباب والرياضة، أحمد العبيدي، إلى محافظة ذي قار.

وقال المراسل، إن وزير الشباب والرياضة، أحمد العبيدي، وصل اليوم إلى ذي قار، فيما توجه إلى مبنى مجلس المحافظة للقاء رئيس المجلس، وعدد من الأعضاء، لمناقشة عدد من الملفات بشأن الواقع الرياضي في المحافظة.

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